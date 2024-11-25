Смертельна аварія сталася на вулиці Миру в Дубровиці 21 березня 2024 року

Дубровицький районний суд виніс вирок Марії Лущик за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачена виїхала автомобілем Toyota Avensis на тротуар і збила жінку. Потерпіла від отриманих травм померла у лікарні. Як зʼясувалося, водійка не мала прав на керування транспортом. За скоєне їй призначили три роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку від 20 листопада, аварія сталася 21 березня 2024 року на вулиці Миру в місті Дубровиця Сарненського району. Близко 17:30 водійка автомобіля Toyota Avensis під час спроби припаркуватися біля магазину «Льонок» виїхала на тротуар і збила місцеву жительку. Потерпіла від отриманих травм померла у лікарні.

Під час судового розгляду справи Марія Лущик визнала свою провину. Вона розповіла, що 21 березня зустріла свого знайомого та попросила дати поїздити на його автомобілі, оскільки вона навчалася водінню та мала здавати іспит. Він погодився, і пара поїхала у напрямку магазину «Аврора» зі швидкістю приблизно 20-30 км за годину. Зі слів обвинуваченої, коли вона заїхала на стоянку, то автомобіль почав котитися назад, тож вона натиснула на педаль газу, і легковик різко виїхав на тротуар, де на той момент стояла жінка. У результаті наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких невдовзі померла в лікарні. Марія Лущик зазначила, що дуже шкодує про вчинене та відшкодувала рідним загиблої завдану матеріальну шкоду.

Дочка загиблої просила розглянути кримінальне провадження без її участі. Вона зазначила, що претензій майнового та морального характеру до обвинуваченої не має, а також просила призначити останній покарання, що не повʼязане з позбавленням волі.

Суддя Ірина Оборонова визнала Марію Лущик винною за ч.2 ст.286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, проте звільнила від основного покарання й призначила три роки умовного терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.