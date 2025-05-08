31-річній жительці Чорткова оголосили підозру у вбивстві свого п’ятирічного сина, який мав І групу інвалідності. Раніше поліція повідомляла, що жінка залишила дитину саму вдома і кілька днів не навідувалася до неї. Хлопчик не міг сам харчуватися і помер. Однак після проведених експертиз правоохоронці встановили, що дитину задушили. Жінку взяли під варту.

Правоохоронці Тернопільщини виявили нові докази щодо смерті п’ятирічного хлопчика. Трагедія трапилася ще у червні 2024 року. Про смерть сина, який мав інвалідність, поліцейських повідомила сама матір. Вона розповіла, що залишила дитину без нагляду та їжі на кілька днів, а коли повернулася, хлопчик був уже мертвий.



«Однак судово-медичний експерт встановив, що причина смерті дитини – механічна асфіксія. Слідчі продовжили працювати над справою і після проведених численних експертиз, перевірок та допитів встановили, що дитину вбила власна матір», – повідомили в поліції.

У прокуратурі Тернопільщини повідомили, що ймовірно смерть дитини настала від закриття отворів носа і рота, у чому й підозрюється її мати. 6 травня жінці повідомили про підозру у вбивстві свого малолітнього сина, 7 травня Чортківський районний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права визначення застави.