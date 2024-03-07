Радивилівчанку покарали за продаж алкоголю неповнолітньому

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Радивилівської міської ради призначила 6 800 грн штрафу місцевій жительці за продаж алкогольного напою неповнолітньому. Про це 6 березня повідомили на сторінці установи у Facebook.

«Факт адміністративного правопорушення зафіксовано в торговельному закладі поблизу одного з міських навчальних закладів.Члени комісії заслухали пояснення продавчині з приводу продажу алкоголю неповнолітньому. Зважаючи на її щире каяття, визнання провини і той факт, що особа вперше притягується за скоєне правопорушення, фігурантці справи було призначено мінімальний розмір штрафу в сумі 6 800 грн», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що згідно зі ст. 156 КУпАП за продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особі, яка не досягла 18-річного віку, передбачене покарання у вигляді штрафу від 6800 до 13600 гривень.