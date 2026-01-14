До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували 36-річного мешканця Шепетівського району, у якого діагностували ботулізм. Це перший зареєстрований випадок захворювання в області у 2026 році. Про це у середу, 14 січня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, чоловік вживав м’ясні та рибні консерви домашнього приготування. Згодом у нього з’явилися загальна слабкість, блювота, сухість у роті, порушення зору – розпливчастість перед очима та неможливість читати, а також закрепи. По медичну допомогу пацієнт звернувся лише на шостий день після появи симптомів.

36-річного чоловіка госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії, де йому ввели протиботулінічну сироватку. Наразі стан хворого залишається важким, він перебуває під наглядом і продовжує лікування.

В інфекційній лікарні зазначили, що це перший випадок ботулізму, зафіксований на Хмельниччині з початку 2026 року.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: