63-річна мешканка Шепетівського району захворіла на ботулізм після вживання паштету домашнього приготування. Наразі пенсіонерка перебуває в лікарні у важкому стані. Про це повідомив 1 листопада Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

«Жінка протягом двох днів вживала м'ясну консерву зі свинини домашнього приготування. Лише за шість днів потому звернулася до екстреної медичної допомоги зі скаргами на багаторазове блювання та утруднене ковтання», – йдеться у повідомленні.

Місцеву жительку госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні, де їй діагностували ботулізм. Жінці ввели протиботулінічну сироватку. Як уточнила ZAXID.NET речниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Інна Левінська, станом на 3 листопада пацієнтка перебуває в реанімації у важкому стані.

Вона додала, що це четвертий випадок захворювання на ботулізм у Хмельницькій області з початку 2025 року. Так, на початку травня до Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували трьох місцевих жительок, в яких діагностували ботулізм. Як зʼясувалося, одна з пацієнток вжи­ва­ла коп­че­ну ри­бу, куплену на базарі, а двоє інших – паштет домашнього приготування

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіше виникають при ботулізмі:

порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;

загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;

пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;

у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.