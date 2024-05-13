У Кам’янці-Подільському місцевого жителя судили за вчинення домашнього насильства. Чоловік під час комендантської години відмовився впускати у спільне помешкання екс-дружину, тож суд зобов’язав його заплатити 170 грн штрафу. Обвинувачений з цим не погодився й подав апеляцію, однак рішення залишили без змін.

Як повідомили 13 травня у Хмельницькому апеляційному суді, інцидент трапився у ніч на 2 лютого 2024 року в Кам’янці-Подільському. Місцевий житель зачинив вхідні двері квартири й відмовився впустити екс-дружину до спільного помешкання. Як згодом пояснив, була комендантська година, і він відпочивав. Тоді жінка викликала поліцейських, які склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства).

Згідно з рішенням суду першої інстанції, обвинуваченого зобов’язали заплатити 170 грн штрафу. Однак, він з цим не погодився й звернувся в Хмельницький апеляційний суд, який залишив рішення без змін.