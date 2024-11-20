Тернопільський міськрайонний суд оштрафував жителя області за те, що той вимагав 12 тис. грн від учня автошколи за успішне складання іспиту на водійські права. Вимагач переконував, що зможе повпливати на працівників сервісного центру. Його оштрафували на 34 тис. грн.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 9 липня 2024 житель Тернопільщини Олексій Болехівський зустрівся з тернополянином, якому обіцяв допомогти успішно скласти іспит з водіння та отримати посвідчення водія. Обвинувачений розповів, що має вплив на працівників регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС України в Тернопільській області і його клієнт без проблем отримає бажані документи.

«Обвинувачений повідомив тернополянину, що 12 тис. грн він має передати спільнику. Судові матеріали щодо співучасника правоохоронці виділили в інше кримінальне провадження. Спільник отримав хабар від потерпілого близько 17:00 22 липня під час зустрічі на автомобільній парковці в Тернополі», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 13 листопада.

За таких обставин, Олексій Болехівський обґрунтовано обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовцем, уповноваженим на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення та щиро розкаявся у скоєному. Чоловік також просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене в ній сторонами покарання.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Ірина Царук визнала Олексія Болехівського винним та призначила йому штраф в розмірі 34 тис. грн. Також житель Тернопільщини повинен сплатити понад 2 тис. грн процесуальних витрат. На вирок можна подати апеляційну скаргу.