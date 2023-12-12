В суді чоловік пояснив, що з гранатою прийшов на день народження жінки

На Тернопільщині чоловіка засудили за те, що кинув гранату під паркан колишньої дружини в її день народження. Під час огляду автомобіля та помешкання обвинуваченого поліцейські знайшли цілий арсенал зброї. Шумський районний суд виніс вирок – позбавити волі жителя області на термін три з половиною роки.

Про вибух на подвір’ї 12 липня 2023 року в селі Цеценівка Кременецької громади в поліцію повідомили місцеві жителі. Правоохоронці виїхали на місце і оперативно встановили, що до надзвичайної ситуації причетний військовослужбовець, який раніше був неодноразово судимий. Випивший чоловік приїхав в гості до колишньої дружини і так вирішив її привітати з днем народження.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що обвинувачений призваний до лав ЗСУ на посаду слюсара-механіка військової частини. Під час того, як проходив службу, він придбав ручну гранату та 30 патронів. Зброю він помістив в свій автомобіль ВАЗ 2105 і зберігав їх там. Після лікування поранень в Києві, його відпустили додому в Кременецьку громаду у відпустку.

В день коли стався вибух, за свідченням самого обвинуваченого, він вранці пішов до церкви, а після служби зайшов в магазин, де з товаришами випив 100 грамів горілки і 200 грамів пива. Потім купив ще пляшку горілки для себе, солодощі та фрукти для дитини, та близько 12:00 своїм автомобілем приїхав на подвір’я до колишньої дружини, щоб привітати її з днем народження, приніс їй квіти, торт, солодощі та інші подарунки.

Однак, за словами обвинуваченого, коли він підійшов до будинку, то звідти вийшов співмешканець його дружини, почав обзивати його різними словами, проганяти з подвір’я, погрожувати, вони з ним перекинулись парою слів, обвинувачений запитав його, чого він ховається і не йде воювати.

«Під час свідчень обвинуваченого в суді, він зазначив, що його обурила поведінка співмешканця дружини, який був у нетверезому стані. Тоді він взяв із сидіння гранату і хотів кинути її в опонента, фактично погрожуючи йому цим, витяг чеку гранати і кинувся до нього, а той втік до хати. Коли обвинувачений не виявив кільце чеки, тоді вирішив кинути гранату в кущі, переконавшись, що там нікого не має, де вона і вибухнула, не долетівши до дороги, від чого пролунав голосний звук», – йдеться у вироку Шумського районного суду від 30 листопада.

Після того співмешканець його дружини вийшов і вдарив його кілька разів в обличчя. Обвинувачений сів в автомобіль і дочекався, коли приїдуть працівники поліції. Під час обшуків в машині чоловіка правоохоронці виявили ще одну гранату та 30 набоїв.

В суді обвинувачений визнав свою вину у вчиненому. Зазначив, що мав намір здати зброю до відділку поліції, оскільки хтось з його побратимів випадково поставив її туди, і користуватися нею він не хотів. Шумський районний суд присудив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на термін 3,5 роки. Також чоловік повинен сплатити понад 4000 гривень в користь держави за проведення криміналістичних експертиз.