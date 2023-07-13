Під час обшуку поліцейські знайшли в чоловіка ще боєприпаси

На Тернопільщині чоловік кинув гранату поруч з подвір'ям колишньої дружини через те, що та не давала йому зустрітися з дитиною. Про вибух в одному із сіл Кременецького району повідомили поліцейських. Правоохоронці затримали хулігана і при ньому виявили ще кілька боєприпасів.

До співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про вибух 13 липня. Жителі населеного пункту розповіли про те, що в одному із сіл ходить 58-річний місцевий житель, котрий має з собою предмет, схожий на гранату. На місце події виїхали співробітники поліції.

Прибувши у населений пункт, правоохоронці виявили зловмисника поблизу одного із сільських помешкань, де він підірвав боєприпас.

«Працівники поліції встановили, що чоловік, перебуваючи напідпитку, прийшов до помешкання колишньої дружини та вчинив з нею сварку. Під час цього кинув гранату на узбіччя дороги. Потерпілих внаслідок вибуху немає. За попередніми даними, це була ручна граната РГО», – повідомили в поліції Тернопільщини.

З'ясувалося, що чоловік таким чином вирішив налякати колишню дружину через те, що та не дає бачитися йому з його дитиною.

Поліцейські обшукали автомобіль чоловіка. В транспорті також знайшли предмет, схожий на ручну гранату РГО із запалом, та 30 набоїв. Речові докази направили на експертне дослідження. Правоохоронці встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети. 58-річного жителя Кременецького району затримали. Йому інкримінують вчинення хуліганських дій із застосуванням вибухового пристрою та незаконне зберігання боєприпасів за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За вчинене чоловіку може загрожувати до 7 років позбавлення волі.