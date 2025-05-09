На Тернопільщині правоохоронці виявили в жителя Кременця понад 300 роликів дитячої порнографії. В зберіганні такої продукції чоловік зізнався і розповів, що збирав її починаючи з 2021 року. Зловмиснику загрожує до шести років позбавленні волі.

Понад 300 відеороликів виявили працівники кіберполіції спільно зі слідчими у місцевого жителя, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 9 травня. Обшуки провели в 43-річного чоловіка ще наприкінці жовтня 2024 року. Після них усі відеофайли правоохоронці передали на експертизу.

Експерти на початку травня цього року надали висновок, що понад 300 відеофайлів є забороненим контентом, а саме належать до дитячої порнографії. Під час розслідування з'ясувалося, що матеріали порнографічного характеру кременчанин почав збирати ще з 2021 року. Чоловік у скоєному зізнався.

Слідчі поліції 9 травня оголосили про підозру 43-річному жителю Кременця відповідно до ч. 1 ст. 301-1 КК України (Умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання дитячої порнографії без мети збуту). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. Також правоохоронці встановлюють, чи чоловік розповсюджував цю продукцію в інтернеті з метою отримати прибуток.