Головна премʼєра в кінотеатрах України цього тижня – фентезі «Життя Чака» з Томом Гіддлстоном в головній ролі за оповіданням Стівена Кінга. Проте лише цим фільмом репертуар кінотеатрів не обмежиться. Розповідаємо про найцікавіші прем’єри тижня.

«Життя Чака»

The Life of Chuck, на головному фото

«Життя Чака» – це «нетиповий» Кінг. Однойменне оповідання, яке увійшло до збірки Стівена Кінга «Якщо кров тече» (2021), присвячене життю звичайного бухгалтера Чака Кранца. Та одного дня його ім’я раптово стає відомим на усе місто через привітання, яке з’являється буквально повсюди – на банерах, в радіоефірі, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре – разом із ним загине увесь світ.

Історія у фільмі розвивається у зворотному порядку: ми знайомимося із Чаком Кранцем, коли йому 39 років, а далі бачимо спочатку юність, а далі дитинство героя. Зважаючи на таку структуру оповідання і фільму, головну роль виконали одразу три актори: Чака-хлопчика зіграв юний Бенджамін Паяк, молодого Чака втілив Джейкоб Трембле («Кімната», «Доктор Сон»), а дорослого – британський актор Том Гіддлстон, найбільше відомий за роллю бога Локі з фільмів і серіалів всесвіту Marvel. Сценаристом, режисером, монтажером та продюсером є Майк Фленаґан.

«Смурфи»

Smurfs

Мультфільм є черговим перезапуском серії фільмів «Смурфики» в 2010-х років та знятий на основі відомих бельгійських коміксів. Коли Тата Смурфа таємниче викрадають підступні чаклуни Разамель і Ґарґамель, Смурфетка бере на себе відповідальність та очолює Смурфиків у новій захопливій пригоді, щоб визволити його. Разом із новими друзями Смурфики мають з’ясувати, що саме визначає їхню долю, аби врятувати Всесвіт.

В оригінальній версії головних героїв озвучили Ріанна, Курт Рассел, Джеймс Корден, Нік Офферман та інші. В українському дубляжі головні герої мультфільму заговорили голосами Оксани Гринько, Михайла Кришталя, Дмитра Завадського, Григорія Бакланова, Оксани Гутцайт, Віталіни Біблів та інших. Зняв мультфільм Кріс Міллер («Шрек 3», «Кіт у чоботях»).

«Я знаю, що ви скоїли минулого літа»

I Know What You Did Last Summer

Моторошна автомобільна аварія назавжди змінює життя п’ятьох друзів, які були в машині. Тепер їх поєднує таємниця про криваві наслідки інциденту на дорозі. Впродовж року всі були впевнені, що правду ніхто, крім них, не знає. Однак з’являється дехто, одержимий жагою помсти.

Фільм жахів є римейком однойменного горора, що вийшов на екрани у 1997 році та започаткував трилогію. Сюжет запозичили із роману для підлітків, написаного Лоїс Дункан у 1973 році. Новий фільм стане четвертим у франшизі. Режисеркою є Джен Робінсон. Тривалий час переговори про повернення до проєкту велися із Дженніфер Лав Гʼюїтт та Фредді Принцем-молодшим – акторами, які були задіяні у перших двох частинах історії. Їх можна буде побачити у новому фільмі. Знімальний процес розпочався у жовтні 2024 року в Австралії та продовжився у Лос-Анджелесі на початку 2025 року. Головні ролі у фільмі зіграли Медлін Клайн («Ножі наголо: Скляна цибуля»), Чейз Суї Вондерс («Маленька смерть»), Джона Гауер-Кінг («Русалонька») та інші.

«Кривавий лідер»

The Order

У центрі сюжету фільму, також відомого під локалізованими назвами «Порядок» та «Безмовне братство», – агент ФБР Террі Гаск, що розпочинає розслідування вибухів, пограбувань та жорстоких вбивств. 1983-й рік, американський штат Айдахо. Ветеран ФБР Террі Гаск (Джуд Лоу), який раніше займався справами Ку-клукс-клану та Коза ностри, тепер сподівається на легше та спокійніше службове життя. Проте низка злочинів, які на перший погляд не можна повʼязати один з одним, не дає Террі можливості розслабитися. Припускаючи що убивство, пограбування банку та підрив синагори можуть бути справами рук одного угрупування, Террі вирішує попри все спіймати злончинців.

Премʼєра фільму відбулася на престижному Венеційському кінофестивалі, де він змагався за «Золотого лева». Режисером стрічки є Джастін Курзель («Макбет», «Кредо вбивці»). Сценарій до фільму написаний на основі реальних подій, описаних у книзі Кевіна Флінна та Гері Герхардта «Тихе братство» 1989 року. Головні ролі у фільмі зіграли Джуд Лоу та Ніколас Голт. Також на екрані можна побачити Тай Шерідан, Джерні Смоллетт, Одесу Янг та інших.

«Стюардеса Наташа рятує Мону Лізу»

Natacha (presque) hôtesse de lʼair

Француженка Наташа з дитинства мріяла про свободу, висоту та пригоди. Для цього вона вирішила стати стюардесою. Проте вже у дорослому віці виявилось, що це не так просто. Наташа не вписувалась в критерії зросту, бо була на два сантиметри вища. Та й надто пряме волосся, яке зовсім не тримає укладку, теж не підходило для образу стюардеси.

24-річна дівчина все ж не полишає надій подорожувати світом, не маючи ніяких зобовʼязань, ні чоловіків, ні домашніх справ. І ось одного разу вона отримала можливість попрацювати стюардесою на рейсі Париж – Нью-Йорк. Тільки от на цей самий рейс націлені злодії, у планах яких викрасти картину «Мона Ліза». Не встигнувши сказати заповітні слова «Будь ласка, пристебніть ремені безпеки», дівчина поринає у вир пригод та авантюрних подорожей. Проте зовсім не на літаку.

Головну роль у фільмі зіграла Камілль Лу («Сезон полювання», «Весілля тільки для своїх»). Також у фільмі можна буде побачити Ельзу Зільберштейн та Фабріса Лукіні. Режисеркою є Ноемі Сагліо.