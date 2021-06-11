Avalon 37 пропонує мешканцям просторі квартири з панорамними вікнами та розкішними терасами

Економ, комфорт, бізнес та преміум – класи житла, які хоч і не закріплені в Україні законодавчо, але мають свої вимоги на ринку нерухомості. Вони дозволяють потенційному покупцеві відразу зорієнтуватися в характеристиках житлового комплексу – в якості матеріалів, кількості та площі квартир, а також додаткових сервісах.

Для найбільш вимогливих та вибагливих клієнтів девелопери зводять житлові комплекси преміум-класу – де все продумано до деталей та використані найпрогресивніші технологічні рішення. Таке житло переважно розташовується в центрі міста, а квартири тут мають збільшені площі. Обов’язковим є підвищений рівень безпеки – закрита територія, цілодобове відеоспостереження та охорона.

Основні характеристики житла преміум-класу:

розташування в центрі міста чи біля зеленої зони;

монолітна, цегляна кладка, використання керамічної цегли та керамоблоків у будівництві;

обмежена кількість квартир у комплексі і на поверсі;

індивідуальний дизайн та натуральні матеріали оздоблення, ліфти преміум-якості;

просторі холи з лаунж-зонами, консьєрж-сервіс;

постійна підтримка чистоти в місцях загального користування та рум-сервіс;

продумана кількість паркомісць на квартиру;

закрите подвір’я, система відеоспостереження та приватна охорона;

облаштована прибудинкова територія: ландшафтний дизайн, відпочинкові, дитячі та спортивні зони.

Компанія Avalon у Львові реалізувала в цьому сегменті два житлові комплекси – Avalon Lux, розташований біля парку «Горіховий гай», та Avalon 37 у центральній частині міста. Обидва комплекси отримали не одну міжнародну премію за ексклюзивний дизайн та вдалі архітектурні рішення: Avalon Lux – The European Property Awards 2016-2017 у Лондоні, а Avalon 37 – European Property Awards 2019/2020 та Novum Design Awards 2020.

У ЖК Avalon Lux квартири мають площу від 68 до 166 м2, стелі висотою 3 м та просторі тераси. Комфорту та вишуканості комплексу додають панорамний ліфт та дизайнерські холи, власний тенісний корт та зони відпочинку, а також дворівневий підземний паркінг.

Avalon 37 розташований в історичному центрі Львова поруч з пам’ятками архітектури, музеями, театрами, галереями та парками. Комплекс пропонує мешканцям квартири площею від 52 до 114 м2 з триметровими стелями та панорамними вікнами для гарної інсоляції. На верхніх поверхах розташовуються пентхауси з розкішними терасами.

Геометричні форми фасадів, хол готельного типу з ексклюзивними меблями та декором, брендована рецепція, наземний та підземний паркінги із зарядками для електрокарів, дитяча кімната та власний спортзал забезпечують цілісність та самодостатність комплексу. Особливістю комплексу є внутрішній атріум.

У компанії Avalon є власна управлінська компанія – Avalon Facility Service, яка забезпечує консьєрж-сервіс, прибирання та догляд усіх зон загального користування, а також технічний супровід усіх інженерних систем в елітних житлових комплексах. За безпеку відповідають широка система відеонагляду та служба охорони, зокрема, в Avalon 37 на вході працює розумний домофон з можливістю розпізнавання телефону мешканця по Bluetooth.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За 6 років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time, Avalon 37 та Avalon Up.

Для консультацій щодо придбання квартир телефонуйте у центр продажу: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресою центру на просп. Чорновола, 18.