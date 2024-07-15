15 липня Георгія Тихого офіційно представили у МЗС

Посаду речника міністерства закордонних справ обійняв 35-річний журналіст Георгій Тихий. Про це стало відомо з сайту МЗС.

За даними біографічної довідки МЗС, Георгій Тихий став речником міністерства у липні 2024 року. Точної дати в МЗС не навели, проте його офіційне представлення відбулося у понеділок, 15 липня.

«Ну, а що стосується мене, то я хоч і Тихий, але докладатиму максимум зусиль, щоб голос України був гучним на всіх континентах. І для наших друзів, і для наших ворогів, і для тих, хто ще не визначився. Може, наші ресурси і скромніші, ніж в держави-агресора, але професійність та воля до перемоги точно більші. В цей складний час наша фаховість – це питання нашого виживання», – повідомив Георгій Тихий на своїй сторінці у Facebook.

Новопризначений речник МЗС зазначив, що продовжить працювати не тільки з дипломатами дружніх країн, але й зі «скептиками та регіонами за межами Європи та Північної Америки».

Що відомо про нового речника МЗС Георгія Тихого

35-річний киянин з 2008 року працював у медіа. Зокрема, до 2013 року Тихий працював репортером на програмах Савіка Шустера, а з 2014 по 2018 – продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні, де висвітлював події Революції гідності та початок російської агресії на Донбасі.

«У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Протягом 2018-2019 років Георгій Тихий був власним кореспондентом Національного інформаційного

агентства «Укрінформ» в американському Нью-Йорку, де заснував корпункт. Вже з 2019 року почав працювати у держкомунікаціях, зокрема, протягом 2019-2020 років – прессекретарем віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції, а з 2020 по липень 2024 року – радником із комунікацій очільника МЗС Дмитра Кулеби.