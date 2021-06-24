На окупованій частині Донецької області попри війну, мародерство і «віджимання» бізнесу так званою «ДНР», процвітають свої «олігархи», серед яких Ігор Андрєєв та Дмитро Єгурнов. Про це йдеться у великому журналістському розслідуванні видання «Новости Донбасса».

Дмитро Єгурнов, на відміну від Ігоря Андрєєва, не володів великим бізнесом до 2014 року. Натомість він, судячи з усього, близький до ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна.

І Єгурнов, і Андрєєв після 2014 року вели бізнес як на окупованій, так і на підконтрольній Києву територіях. Компанії Єгурнова навіть вигравали тендери від українських держкомпаній.

Хто такий Дмитро Єгурнов і що про нього відомо

Макіївчанин Дмитро Єгурнов забезпечив собі надприбутки на поставках товарів і продуктів в окуповані райони Донеччини і Луганщини в умовах дефіциту на початку війни. У листопаді 2014 року він створив ТОВ «Майстер-Торг» і зареєстрував його в непідконтрольній Україні Макіївці. Це – головний дистриб'ютор продуктів харчування в так званих «ДНР» і «ЛНР» і монополіст у секторі експортно-імпортних операцій на окупованих територіях Донбасу. У 2015 році «Майстер-Торг» заснував власну торгову марку – Bocado: це консервовані продукти, які виробляють у російському Білгороді.

Також Єгурнову належить ТОВ «Майстер-Трейд», яке з 2017 року грає особливу роль у його бізнес-схемі. Через «Майстер-Трейд» із Росії поставляють товар ті фірми, які бояться безпосередньо взаємодіяти з окупантами.

Обидві компанії фігурують у матеріалах кримінальної справи, порушеної в Україні. Згідно з ними, з використанням схеми перерваного транзиту (реекспорту), продукція постачається на території Донецької та Луганської областей, контрольовані окупаційною адміністрацією, через Міжнародний пункт пропуску «Матвіїв Курган».

Після того, як Пушилін змінив на посту ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, становище «Майстер-Торгу» поліпшилося. У квітні 2020 року Пушилін виділив цій компанії 500 мільйонів рублів (6,8 млн доларів) кредиту, інформацію про це хтось «злив» у Telegram.

За інформацією джерел «Новостей Донбасса», Єгурнов також контролює донецький телеканал «Юніон», який формально вважається власністю «ДНР». «Юніону» за підписом Пушиліна виділяли мільйони рублів.

В українських реєстрах Єгурнов вказаний як бенефіціар і власник декількох ТОВ: «Інтерелектро-2010», «Майстер-кабель Україна», «Майстер-Кабель Київ». До 2017 року ці компанії торгували з компаніями з непідконтрольної території і отримували прибуток. Єгурнов перестав бути бенефіціаром компаній лише у серпні 2017 року.

Ці три компанії стали фігурантами кримінальних справ щодо фінансування тероризму. СБУ вважає, що Єгурнов передав їх підставним особам і, як і раніше, контролює їх.

Хто такий Ігор Андрєєв і що про нього відомо

Екс-депутат Донецької обласної ради Ігор Андрєєв до 2014 року був не бідною людиною. У 2011 році український Forbes оцінював його активи у 85 млн доларів. Його пов'язували з організованим злочинним угрупованням «Люкс» (воно ж «Боксери»). З 90-х Андрєєв займався заготівлею та продажем металобрухту. Основні його активи: «Донецький металопрокатний завод», електроплавильний завод «Електросталь» (Курахово) і «Вторсировина».

Крім металургії, у нього була компанія з виробництва морозива, молочних продуктів і напівфабрикатів – ПрАТ «Геркулес». Після захоплення частини Донецької області бізнес Андрєєва юридично переїхав на підконтрольну Україні територію. Молокозавод і металопрокатний завод з Донецька вивезти було неможливо. Тому в «ДНР» було створено ТОВ «Торговий Дім «Гірник», яке отримало контроль над бізнесом Андрєєва. Ця компанія вказана як власник ТМ харчових продуктів «Геркулес», «Пан-Фазан» і «Добриня».

У 2016 році ТД «Гірник» нібито отримав у «ДНР» монополію на закупівлі металобрухту. Метал вивозили в Україну. Коли до Костянтинівки з ОРДО прибуло 19 вагонів із брухтом, цим зацікавилися в СБУ. Там встановили, що власником вантажу було ТОВ «Торговий дім «Гірник», а у схемі транспортування вантажу бере участь Донецький металопрокатний завод і «Електросталь», що належали Андрєєву.

Після введення блокади навесні 2017 року реалізовувати таку схему стало неможливим. Проте продуктовий бізнес олігарха процвітав. Зараз краматорська компанія ПрАТ «Геркулес» – на стадії судового розгляду у справах про банкрутство, але напівфабрикати однойменної торгової марки досі продаються в українських магазинах. Пельмені та вареники під цією маркою випускає не ПрАТ «Геркулес», а ТОВ «Провінція Плюс», зареєстроване в Києві. Морозиво «Геркулес» у магазинах України вже не знайти, проте на окупованих територіях Донеччини ТД «Гірник» відкрив мережу супермаркетів «Геркулес-Moloko».

«Донецький металургійний завод» після двох років простою частково відновив роботу. За інформацією «Новостей Донбасса», Андрєєв контролює ще Єнакіївський коксохімпром, шахту «Щегловська глибока», збагачувальну фабрику «Чумаківська» і Шахтоуправління «Донбас». Тепер разом із ДМЗ ці підприємства склали єдиний виробничий цикл для виплавки металу.

«Розслідування кримінальних справ на Єгурнова і Андрєєва, на їхні компанії в Україні не завершено. У санкційних списках їх немає», – наголошується в публікації.