СБУ підозрює колишнього міністра освіти Дмитра Табачника в державній зраді

Міністр освіти і науки часів президентства Віктора Януковича Дмитро Табачник, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді, з 2021 року є співзасновником будівельної компанії, зареєстрованої за російським законодавством в окупованому Росією Криму. Про це повідомляють журналісти проекту «Схеми».

За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, з жовтня 2021 року Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО «Специализированный застройщик «Таврида-Центр». Місце реєстрації – Крим, місто Сімферополь. Основний напрямок роботи компанії – «діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника». Партнером Табачника у цьому бізнесі є місцевий забудовник, громадянин Росії Володимир Аматуні. У 2021 році «Таврида-Центр» зафіксувала збитки, звітів за 2022 рік іще не публікувала.

Це вже друга російська фірма, співзасновником якої є Дмитро Табачник. Окрім «Таврида-Центр» із 2019 року він володіє часткою у російській компанії ООО «Лиэль-ФМ» (профіль діяльності – посередництво у торгівлі).

Журналістам вдалося додзвонитися Дмитрові Табачнику. Почувши запитання про його підтримку російської окупаційної влади та про бізнес в окупованому Росією Криму, Табачник відповів російською: «До побачення». Після цього на дзвінки він не відповідав.

СБУ підозрює колишнього міністра освіти Дмитра Табачника в державній зраді. За даними спецслужби, Табачник співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ і координував із нею свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, його підозрюють в участі в організації псевдореферендумів в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

У лютому Табачника і ще кількох політиків часів екс-президента Віктора Януковича позбавили українського громадянства. За інформацією від джерел, російський паспорт Табачник отримав у 2016 році.

У листопаді 2022-го СБУ повідомила колишньому міністру про підозру в державній зраді. У січні цього року суд наклав арешт на його майно.

58-річний Дмитро Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича. У 2014 році він утік із України. З 2015 року він перебуває у розшуку та під санкціями ЄС через привласнення державних коштів.

Натомість Дмитро Табачник має намір балотуватися в місцеві депутати на незаконних виборах на окупованій території Запорізької області.