Дарія Гірна працює журналісткою та телеведучою на «Суспільному»

Директоркою Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР) стала 27-річна журналістка та телеведуча Дарія Гірна. Про це повідомила сама наукова громадська організація у Facebook 20 грудня.

«Разом із командою ЦДВР Дарія продовжуватиме досліджувати та поширювати факти комуністичних злочинів радянської влади, розповідати про дисидентський рух та розвінчувати фейки про українську історію в ХХ столітті», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Дарію Гірну?

Дарія Гірна народилася 25 лютого 1994 року у Львові. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка та магістратуру Школи журналістики Українського католицького університету. Переможниця премії «Високі стандарти журналістики-2021» в номінації за швидкий і якісний розвиток в професії.

Впродовж останніх чотирьох років Гірна працює журналісткою та телеведучою на «Суспільному». До цього працювала на «Громадському», а також разом із онлайн-журналом Reporters стала авторкою документального проекту «Обличчя Незалежності: історії українських в‘язнів комуністичного режиму». Як уточнює ЦДВР, раніше Гірна брала участь у спільному проекті Центру досліджень визвольного руху та студії онлайн-освіти EdEra «Розсекречені: онлайн-курс про роботу з архівами КҐБ».