На верхніх полицях будуть індивідуальні столики, у вагонах передбачені USB-розетки

«Укрзалізниця» поповнила рухомий склад шістьма новими плацкартними вагонами українського виробництва. Вони курсуватимуть в складі потягу №22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ. Про це повідомляє міністерство розвитку громад і територій.

Плацкартні вагони, кожен з яких розрахований на 58 місць, побудовані на Крюківському вагонобудівному заводі і закуплені в межах державної програми оновлення рухомого складу. Ці вагони – перші в історії незалежної України, закуплені саме у плацкартній модифікації.

«Це найбільш доступний і місткий тип вагонів, критично важливий для соціально значущих маршрутів. Вже з вихідних вони курсуватимуть у складі двогрупного поїзда Львів – Харків, Краматорськ», – прокоментував заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Балеста.

У нових вагонах полиці будуть з м’якими боковими спинками для комфортного сну, міні-перегородки між місцями та проходом для більшої приватності, спеціальні ніші під нижніми полицями для зберігання негабаритної поклажі, регульоване освітлення, розетки з розʼємами USB і Type-C, індивідуальні світильники з трьома режимами освітлення, кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики і манежі для дітей.

Для пасажирів, що їхатимуть на верхніх полицях, зробили ергономічні східці для зручного підйому. Також на верхніх полицях будуть розкладні індивідуальні столики та місця для сидіння на верхніх полицях.

Фото міністерства і Укрзалізниці

Окрім того, вагони мають контрастне маркування ручок і поручнів, написи шрифтом Брайля на рекомендованій висоті, дублювання номерів місць об’ємним друком для людей з порушеннями зору.