Українська лоукост-компанія SkyUp отримала дозвіл на виконання прямого рейсу зі Львова в Кувейт Відповідне рішення ухвалила Державіаслужба 30 грудня.

Як вказано у рішенні, рейс Львів – Кувейт планують виконувати чотири рази на тиждень. На сайті SkyUp поки що не відкрили продаж квитків на новий рейс, однак відомо, що запустити пряме авіасполучення між Кувейтом та Львовом планують уже в січні 2022 року.

Крім цього, з квітня Державіаслужба дозволила збільшити частоту рейсів зі Львова в Бахрейн (із 2 до 5 на тиждень), зі Львова в Ер-Ріяд (двічі на тиждень) та в Даммам (раз на тиждень).

Кувейт – країна в Південно-східній Азії, що межує з Іраком, Саудівською Аравією та омивається Перською затокою.

Нагадаємо, що авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на нові рейси зі Львова, зокрема, в Мадрид, Салоніки, Відень та Валенсію. Придбати їх можна на сайті перевізника.