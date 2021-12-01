Українська лоукост-компанія SkyUp отримала дозвіл на виконання чотирьох нових рейсів зі Львова. Відповідне рішення ухвалила Державіаслужба 29 листопада.

SkyUp планує відкрити рейси до Греції, Іспанії та Австрії, зокрема:

Львів – Салоніки (двічі на тиждень);

Львів – Валенсія (двічі на тиждень);

Львів – Відень (двічі на тиждень);

Львів – Мадрид (двічі на тиждень);

На сайті авіакомпанії нових рейсів ще не анонсували, однак, як вказано у рішенні Державіаслужби, польоти зі Львова до Салонік будуть виконувати з 21 травня 2022 року, до Валенсії та Відня – з 15 квітня, а до Мадрида – з 21 березня.

Зазначимо, що угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air також анонсувала зі Львова прямі авіарейси в Салоніки, Мадрид та Валенсію. Їх відкриють навесні 2022 року. До Відня зі Львова наразі літає лише австрійська авіакомпанія Austrian Airlines.