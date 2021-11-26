SkyUp відкрила продаж квитків на 13 рейсів зі Львова на весняно-літній період

Українська лоукост-компанія SkyUp розпочала продаж квитків на весняно-літній період 2022 року. Про 13 рейсів зі Львова, на які компанія розпочала продаж квитків, у п’ятницю ввечері, 26 листопада, повідомили на сторінці Міжнародного аеропорту «Львів».

«Гарні новини напередодні вихідних. Для справжніх мандрівників гаряча пора починається вже зараз! Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків літньої програми 2022 року», - зазначено у повідомленні львівського аеропотру.

Йдеться про рейси до Бургаса, Аліканте, Муската, Бахрейну, Кувейту, Даммаму, Ріяду, Лісабону, Стамбулу, Баку, Барселони, Іракліону та Праги.

Рейс Львів – Бургас (Болгарія). Перельоти стартують із 8 червня. Рейси здійснюватимуть у середу та суботу. Вартість квитків в один бік стартує від 1566 грн.

Рейс Львів – Аліканте (Іспанія). Літатиме з 14 квітня у четвер, а з 25 квітня – у понеділок та четвер. Вартість квитків в один бік стартує від 2512 грн.

Рейс Львів – Мускат(Оман). Починає польоти з 23 травня. Рейси відбуватимуться у понеділок та четвер.

Рейс Львів – Бахрейн. Початок польотів 29 березня. Літатиме у вівторок. Вартість квитків в один бік стартує від 5863 грн.

Рейс Львів – Кувейт. Рейси стартують із 1 квітня. Зі Львова вилітатимуть у вівторок і п’ятницю. А з Кувейту до Львова повертатимуться по середах та суботах.

Рейс Львів – Даммам (Саудівська Аравія). Рейси запускають із 31 березня зі Львова у четвер, з можливістю прильоту з Дамаму у п’ятницю. Вартість квитків в один бік стартує від 4354 грн.

Рейс Львів – Ріяд. Із 30 березня рейси будуть щонеділі. Вартість квитків в один бік стартує від 8707 грн.

Львів – Лісабон (Португалія). Старт польотів із 30 березня. Рейси відбуватимуться по середах. Вартість квитків в один бік стартує від 2106 грн.

Львів – Стамбул (Туреччина). Із 28 березня перельоти відбуватимуться у понеділок, а з 1 квітня – у п’ятницю. Вартість квитків в один бік стартує від 1647 грн.

Рейс Львів – Баку (Азербайджан) запускають із 27 березня. Виліт зі Львова у неділю, приліт з Баку – в понеділок. Вартість квитків в один бік стартує від 2400 грн.

Рейс Львів – Барселона стартує з 29 березня. Рейси відбуватимуться у вівторок і п’ятницю. Вартість квитків в один бік стартує від 2377.

Рейс Львів – Іракліон (о. Крит, Греція). Старт 28 березня. Рейси здійснюватимуть у понеділок, а з 1 квітня – у п’ятницю. Вартість квитків в один бік стартує від 3106 грн.

Рейс Львів – Прага (Чехія). Із 29 березня рейси відбуватимуться у вівторок. З 31 квітня – у четвер. Вартість квитків в один бік стартує від 755 грн.

Зазначимо, що деякі з цих рейсів були скасовані влітку цього року. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, лоукостер SkyUp закрив шість міжнародних рейсів зі Львова. Загалом тоді скасували понад два десятки рейсів.

Квитки можна бронювати на сайті авіаперевізника. До слова, з нагоди «Чорної п’ятниці» на деякі рейси діють знижки 50% або 25% кешбеку при оплаті балансом. До прикладу, сьогодні квиток до Даммаму можна придбати за 4354 грн замість 8283 грн, а до Стамбулу за 824 грн замість 1647 грн.