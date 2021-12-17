Навесні авіакомпанія SkyUp літатиме у Грецію, Іспанію та Австрію

Українська лоукост-компанія SkyUp відкрила продаж авіаквитків на чотири нові рейси зі Львова. З весни авіакомпанія почне виконувати прямі рейси зі Львова у Відень, Валенсію, Мадрид та Салоніки.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі лоукостера, рейси до Мадрида стартують 28 березня, до Відня та Валенсії – з 22 квітня, до Салонік – із 28 травня.

Рейси Львів – Мадрид будуть виконувати щопонеділка, і з червня – ще й по четвергах. Вартість квитків починається від 2255 грн. У Валенсію зі Львова рейси виконуватимуть у вівторок та п’ятницю, вартість квитків – 2255 грн.

Рейси Львів – Відень виконуватимуть у вівторок та п’ятницю. Квитки коштують від 2717 грн. У Салоніки SkyUp літатиме по середах і суботах. Квитки коштують від 2663 грн.

Зазначимо, що угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air також анонсувала зі Львова прямі авіарейси в Салоніки, Мадрид та Валенсію. Їх відкриють навесні 2022 року. До Відня зі Львова наразі літає лише австрійська авіакомпанія Austrian Airlines.