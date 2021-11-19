Зі Львова запускають ще один авіарейс у Польщу
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Зелена Гура розташована за 80 км від німецького кордону
У грудні стартує новий авіарейс зі Львова до міста на заході Польщі Зелена Гура. Перельоти здійснюватиме польський перевізник LOT.
Квитки на рейси, які стартують з 10 грудня, вже у продажу, повідомляє Lowcost avia. Їхня вартість — від 1213 грн у дві сторони.
Авіакомпанія планує літати між містами раз в тиждень: зі Львова – у п’ятницю о 7:40, із Зеленої Гури – у четвер о 21:40. Тривалість польоту – близько 1,5 години.
Зелена Гура розташована на заході Польщі, недалеко від німецького кордону.
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