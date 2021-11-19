Зелена Гура розташована за 80 км від німецького кордону

У грудні стартує новий авіарейс зі Львова до міста на заході Польщі Зелена Гура. Перельоти здійснюватиме польський перевізник LOT.

Квитки на рейси, які стартують з 10 грудня, вже у продажу, повідомляє Lowcost avia. Їхня вартість — від 1213 грн у дві сторони.

Авіакомпанія планує літати між містами раз в тиждень: зі Львова – у п’ятницю о 7:40, із Зеленої Гури – у четвер о 21:40. Тривалість польоту – близько 1,5 години.

Зелена Гура розташована на заході Польщі, недалеко від німецького кордону.