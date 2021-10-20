Окрім ввезення нелегальних мігрантів, учасники групи також виготовляли фальшиві гроші

Служба безпеки України повідомила, що викрила «багатопрофільне» злочинне угруповання, причетне до налагодження каналу нелегальної міграції іноземців, а також до контрабанди та збуту фальшивих грошей.

Як повідомила СБУ в середу, 20 жовтня, організатором злочинної схеми виявився мешканець Одеси. Разом зі спільниками він контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які постачали їм нелегальних мігрантів та значні суми підроблених доларів США.

Як наголосили в СБУ, зловмисники використовували фальшиві посвідчення Інтерполу. За попередньою інформацією, вони могли організувати будь-які суми фальшивої готівки, яку продавали за 50% від вартості номіналу.

СБУ за час свого спостереження помітила, що ділки продали валюти на десятки тисяч доларів США. Наразі всі фальшиві гроші з обігу вже вилучили.

Що стосується нелегальних мігрантів, то учасники групи видавали їм підроблені паспорти громадян країн ЄС та України. Мігрантами переважно були мешканці країн із підвищеним терористичним ризиком.

За місцями проживання учасників злочинної групи правоохоронці провели обшуки, під час яких, зокрема, вилучили набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5. Наразі їх затримано. Правоохоронці планують Їм оголосити про підозру у вчинені злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями Кримінального Кодексу України. Серед них – виготовлення підроблених грошей і документів, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України.