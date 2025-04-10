Андезит добували на Арданівському родовищі

Іршавський районний суд визнав учасників організованої злочинної групи – братів Івана та Миколу Кобалів, а також їх спільників Славу Герлі та Володимира Монинця винними у незаконному видобутку корисних копалин. За видобуток і продаж андезиту з Арданівського родовища закарпатцям присудили по 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на один рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 березня, у 2023 році обвинувачені за допомогою молотків, зубил та лопат незаконно добували андезит на родовищі у Берегівському районі. Копалини вантажили в УАЗи, вивозили на приватну земельну ділянку у селі Арданово, а після продажу каменю ділили гроші між собою. Злочинну групу викрили 22 листопада 2024 року, вилучивши 24 кубометри андезиту, вартістю 630 тис. грн.

Під час судового засідання Слава Герлі, Володимир Монинець, Іван та Микола Кобалі уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Михайло Золотар визнав їй винними у незаконному видобутку корисних копалин і призначив по 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджені мають сплатити на користь держави 22,3 тис. грн.