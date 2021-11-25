Одне фальшиве посвідчення працівника дипломатичної місії ОБСЄ коштувало 1,5 тис. євро

Служба безпеки України викрила в Києві транснаціональну злочинну групу, яка виготовляла і продавала фальшиві посвідчення представників дипломатичної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Одне таке посвідчення коштувало 1,5 тис. євро.

Як повідомила СБУ в четвер, 25 листопада, серед клієнтів злочинців були вихідці з країн з підвищеною терористичною загрозою, у тому числі з Близького Сходу. Іноземці використовували ці посвідчення для уникнення прикордонних та митних процедур під виглядом учасників дипломатичної місії.

«За попередніми даними, за “послугами” зловмисників звертались сотні нелегалів. Через отримання “дипломатичного” імунітету, вони планували незаконно перетинати держкордони різних країн», – сказано в повідомленні СБУ.

За інформацією правоохоронців, до складу угруповання входило декілька жителів Києва. Для маскування протиправної діяльності, вони зареєстрували дві громадські організації та створили «відомчий» сайт із назвами, схожими на офіційні позначення дипломатичної місії.

Правоохоронці затримали одного з організаторів угруповання під час передачі іноземцю фальшивого посвідчення в Києві. Під час обшуків за адресами проживання учасників групи, а також у місцях виготовлення та зберігання підроблених документів, вони виявили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та чорнові записи із доказами незаконних дій,

а також підроблені посвідчення та печатки «громадських організацій».

Фото СБУ

СБУ розслідує цю справу за статтею «Шахрайство» Кримінального кодексу України.