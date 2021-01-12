Викрадена з Луганська українська ікона святого Миколая, яку раніше подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час його візиту на Балкани, може коштувати 12,5 млн євро (понад 428 млн грн). Про вартість 300-літньої ікони повідомив боснійський телеканал RTV BN із посиланням на джерела, близьких до оточення глави президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

За даними джерел телеканалу, ікона зберігалася в Banke Srpske. Після його банкрутства перейшов на зберігання банку UKIO, який має литовських власників. Коли і як ікона потрапила у боснійський банк, невідомо.

Як відзначають джерела, Додік хотів «повернути до Росії те, що їм належало, і таким чином ще більше зміцнити свої зв’язки з цією країною».

Нагадаємо, міністр МЗС Росії Сергій Лавров відвідав столицю Боснії і Герцеговини Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися з ним зустрічатися. Тоді ж один із членів президії, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року. Відтак посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до цієї держави. 25 грудня її повернули назад до Боснії та Герцоговини.

Через старовинну українську ікону, яку Додік подарував Лаврову, прокуратура БіГ почала розслідування. Згодом стало відомо, що ікону вивезли з Луганська сербські найманці, які воювали на Донбасі на боці російський бойовиків.