Прокуратура Боснії та Герцоговини розслідує те, як українська ікона опинилася в іншій країні

Православну ікону із українською печаткою, яку подарували російському міністру закордонних справ Сергієві Лаврову під час його візиту на Балкани повернули назад до Боснії та Герцоговини. Про це 25 грудня заявив посол Боснії та Герцоговини в РФ Желько Самарджія, якого цитує балканська служба «Радіо Свобода».

«Я особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка», – заявив посол.

Нагадаємо, міністр МЗС Росії Сергій Лавров відвідав столицю Боснії і Герцеговини Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися з ним зустрічатися. Тоді ж один із членів президії, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року. Відтак посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до цієї держави.

Через старовинну українську ікону, яку Додік подарував Лаврову, прокуратура БіГ почала розслідування. Своєю чергою, МЗС Росії пообіцяло повернути подаровану Лаврову вкрадену українську ікону для з’ясування її походження.