Російському міністру Сергію Лаврову подарували українську ікону під час його візиту до Боснії та Герцеговини

Українську ікону святого Миколая, подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, вивезли з Луганська сербські найманці, які воювали на Донбасі на боці російський бойовиків. Про це заявив депутат Республіки Сербської, що входить до Боснії і Герцеговини, Небойша Вуканович сараєвській газеті Dnevni avaz, пише 27 грудня «Радіо Свобода».

З його слів, вивезену з Луганська ікону голові президії Боснії і Герцеговини Мілораду Додіку подарували представники асоціації сербських ветеранів 29 травня 2018 року. Видання зауважує, що цією заявою депутат заперечив твердження офісу Додіка про те, що українська ікона тривалий час була власністю «чесної сімʼї з міста Баня Луки», яка захотіла подарувати її Лаврову.

Водночас лідер сербських ветеранів Душко Вукотич відмовився підтвердити або спростувати це, заявивши, що цим має займатися Інтерпол.

Нагадаємо, міністр МЗС Росії Сергій Лавров відвідав столицю Боснії і Герцеговини Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися з ним зустрічатися. Тоді ж один із членів президії, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року. Відтак посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до цієї держави.

Через старовинну українську ікону, яку Додік подарував Лаврову, прокуратура БіГ почала розслідування. 25 грудня стало відомо, що її повернули назад до Боснії та Герцоговини.