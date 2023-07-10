Бійці 80 ОДШБр перед початком штурму російських позицій

Журналісти проекту «Український Свідок» зафільмували штурм російських позицій на Бахмутському напрямку бійцями 80 ОДШБр, яка базується у Львові.²

Штурм відбувався на початку червня. Перед ним журналісти поспілкувались з бійцями 80 ОДШБр. Наймолодшому учаснику штурму Миколі – всього 20 років і це його перший бойовий вихід. Хлопець трохи нервує перед бойовим завданням, але впевнено заявляє, що до бою готовий. Медики 80 ОДШБр розповіли, що принцип їх роботи дуже простий: кожен поранений має бути доставлений додому живим. За їх словами, «поранених може не бути пів дня, а потім одночасно привозять десятьох».

«Коли привозять пораненими або загиблими твоїх друзів, або коли в медеваку помирає важкий поранений. До цього ти не звикнеш ніяк та ніколи», – зазначили бойові медики.

Підрозділ висунувся на світанку, зайшов на позиції та окопався. Бійці пояснили, що це колишня позиція росіян, яку наші військові раніше відбили. Тому окупанти добре знають координати, по яких можна бити артилерією, а отже треба додатково себе убезпечити. Після цього підрозділ обережно просунувся до ворожих позицій і почав штурм.

Врешті, підрозділ успішно виконав бойову задачу. Один з бійців отримав контузію, проте від евакуації відмовився. Під час штурму загинув розвідник 80 ОДШБр, солдат Олег Васильович Проценко. Десантник-новачок Микола, про якого згадувалось раніше, повернувся з поля бою цілим та неушкодженим.