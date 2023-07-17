Знімок нової бази «вагнерівців» у Білорусі

У Білорусі на польову військову базу біля Осиповичів прибули десятки одиниць техніки, зокрема великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легковики. Про це пише New York Times.

Газета проаналізувала та опублікувала супутникові знімки з бази. Фото не доводять, що «вагнерівці» уже в таборі, але підтверджують заяви про те, що деякі з них уже доїхали до Білорусі.

«Після припинення заколоту ПВК "Вагнера" на колишній базі під Осиповичами почалася бурхлива активність, і до кінця червня розмістився польовий табір із понад 300 великими військовими наметами. Але останні два тижні табір був здебільшого порожній, тому було незрозуміло, чи дійсно туди переїдуть війська», – зазначили журналісти.

На нових фото видно зростання активності. Зокрема, на світлині, зробленій в неділю, зафіксували декілька вантажівок та, можливо, автобусів біля гаражів, де раніше не було великого транспорту. Поблизу наметів також видно пікапи, військову техніку і, ймовірно, мінівен радянських часів та невелику групу осіб.

Першу вантажівку супутник зафіксував у четвер. У суботу зображення від компанії BlackSky, що займається геопросторовою розвідкою, показує прибуття нових вантажівок та інших транспортних засобів. Додатковий транспорт прибув у неділю.

Відео, опубліковані в Telegram у суботу та неділю з довгими колонами пікапів, мікроавтобусів і вантажівок, свідчать про те, що війська «Вагнера» рухаються. На одному відео, знятому на шосе на південь від російського міста Воронеж, транспортні засоби були під прапорами Росії та «Вагнера». На іншому відео показано дві білоруські поліцейські машини в колоні, що свідчить про те, що вони їхали в межах Білорусі. Транспортні засоби, які видно на різних відео, мають номерні знаки з Росії або окупованих регіонів на сході України.

Нагадаємо, що після невдалого заколоту власника «групи Вагнера» Євгєнія Прігожина Кремль поставив найманців перед вибором: підписати контракти з міністерством оборони або виїхати в Білорусь.