Російська спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сєргєя Суровікіна, через заколот Євгєнія Прігожина. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, Суровікіна затримали через кілька годин після початку заколоту, наразі його утримують у Москві. Йому не висунули жодних звинувачень у скоєнні злочину. Він не перебував у СІЗО, але, за інформацією джерел WSJ, проходив неодноразові допити, оскільки слідчі з'ясовували його роль у повстанні.

Один із співбесідників видання стверджує, що Суровікін знав про плани повстання, але не брав участі в заколоті. Генерала можуть відпустити, коли Путін вирішить, що робити з наслідками заколоту, на думку співрозмовників видання. Всього для допиту були затримані щонайменше 13 старших офіцерів, деяких з них пізніше відпустили. Близько 15 офіцерів були відсторонені від виконання обов'язків або звільнені.

Заступник Суровікіна Андрєй Юдін і заступник начальника військової розвідки Владімір Алексєєв також були затримані, але пізніше їх відпустили. Вони відсторонені від виконання службових обов'язків, їхні пересування обмежені, і вони перебувають під наглядом. Алексєєв, як повідомляє WSJ, мав давні зв'язки з «вагнерівцями», однак, як і Суровікін, на початку заколоту публічно закликав найманців скласти зброю.

Серед інших затриманих – колишній генерал-полковник Міхаїл Мізінцев, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони, а наприкінці квітня приєднався до ПВК «Вагнер». Мізінцев отримав прізвисько «м'ясник Маріуполя» за те, що керував російським штурмом міста, який супроводжувався масованими бомбардуваннями житлових кварталів, щоб примусити Маріуполь до капітуляції. Мізінцев був знятий з посади заступника міністра, відповідального за логістику, і приєднався до «Вагнера» за кілька місяців до заколоту. Ні Кремль, ні Міністерство оборони Росії не відповіли на запити видання про коментарі.

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після так званих мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори.

The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що російський генерал Сєргєй Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. За даними ЗМІ, Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнер».