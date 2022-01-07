ЗМІ повідомили, що Нурсултан Назарбаєв покинув Казахстан

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його сім'я покинули Казахстан. Про це повідомляє місцевий портал Orda.kz.

За словами журналістів, майже вся сім'я колишнього президента залишила Казахстан, у країні залишається лише старший брат Назарбаєва Болат. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також повідомлялось про затримання племінника Назарбаєва Самата Абіша, який обіймав посаду заступника голови Комітету безпеки Казахстану, але був звільнений з початком протестів. Згодом цю інформацію спростували.

78-річний Нурсултан Назарбаєв незмінно був президентом Казахстану після розпаду СРСР у 1991 році, хоча номінальним лідером республіки став ще у 1989 році після призначення на посаду першого секретаря ЦК Компартії Казахстану.

У 2019 році Назарбаєв заявив про свою відставку. Тимчасово виконувати обов'язки президента країни до нових виборів призначили голову казахстанського парламенту Касим-Жомарт Токаєв. Черз кілька місяців Токаєв переміг на виборах, здобувши підтримку 70,96% виборців.

Попри втрату посади президента, Назарбаєв зберіг інші важелі керування країною. Проте перед виїздом з країни Назарбаєв втратив важливу офіційну роль у владі – його змістили з посади голови Ради безпеки.

Нагадаємо, що в Казахстані вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня оголосив про зниження ціни на газ. Окрім того, люди вимагали відставки уряду – цю вимогу виконали зранку 5 січня.

Протести не припинились, після цього у Казахстані оголосили режим надзвичайної ситуації, а Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва.

Заворушення у країні Токаєв пов'язує зі «змовниками, яких підтримують фінансово». Він звернувся до держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів і заявив про «терористичну загрозу».

В перший же день на це погодились Росія, Білорусь і Вірменія. Проведення «антитерористичної операції» оголосили у місті Алмати та Кизилординській області. За даними ЗМІ унаслідок заворушень у Кизилординському регіоні постраждали щонайменше 168 людей.