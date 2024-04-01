Працівники головного розвідувального управління генерального штабу ЗС Росії (ГРУ) можуть бути причетними до так званого «гаванського синдрому» в американських та канадських дипломатів та працівників спецслужб, зокрема ФБР, ЦРУ. Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів-розслідувачів проекту The Insider, програми 60 Minutes телеканалу CBS News та німецького видання Der Spiegel.

Як повідомляється, симптоми «гаванського синдрому», про який широко почали говорити в 2016 році співробітники посольства США та Канади в Гавані, що на Кубі, спостерігалися у закордонних дипломатів у ті ж періоди та в тих же місцях, куди приїжджали співробітники військової частини 29155 Головного управління ГРУ. Саме цей підрозділ також пов’язують із отруєннями «Новичком» Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії, а також бізнесмена Еміліана Гебрева у Болгарії.

«Гаванський синдром» – неофіційна хвороба, для якої характерні запаморочення, нудота, головні болі та проблеми зі слухом та координацією. Журналісти вивчили дані про перельоти агентів ГРУ, що дозволило встановити закономірність між приїздами агентів ГРУ і першими проявами «гаванського синдрому» у 2014 році. Зокрема, за даними розслідувачів, у листопаді 2014 року жертвою синдрому став співробітник американського консульства у Франкфурті. Він упізнав в одному з ймовірних нападників співробітника ГРУ Єгора Гордієнка.

Під час саміту НАТО в Литві торік симптоми «гаванського синдрому» відчув «високопоставлений співробітник» міністерства оборони США, який був змушений звертатися до лікарів по медичну допомогу.

Ще один інцидент стався у 2017 році в Китаї, коли у одного зі співробітників американського консульства, відповідального за зберігання секретної інформації, лікарі зафіксували «невідомий вплив довкілля, що спричинив черепно-мозкову травму».

Схожий випадок стався із дружиною американського дипломата у 2021 році у Тбілісі. Незадовго до нападу жінка помітила з вікна свого будинку чоловіка, у якому впізнала Альберта Авер’янова – сина командира частини Андрія Авер’янова. Також розслідувачі розповідають про ймовірні інциденти у 2021 році у Белграді та Ханої.

Журналісти також знайшли документ, який вказує на те, що заступник командира частини № 29155 ГРУ Іван Терентьєв отримав держзамовлення на вивчення «потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї під час військових (бойових) дій у місті». Імовірно мова йде про інфразвукову зброю, яка використовує звукові хвилі та діє на великій відстані. Вона покликана викликати в супротивника паніку, або про хвилі чутного спектра, які справляють негативний ефект. У випадку її застосування мікрохвильове випромінювання уловлюється людським вухом та перетворюється у акустичний сигнал (ефект Фрея). Саме він, на думку розслідувачів, мав місце у випадку з «гаванським синдромом».

Автори розслідування зазначають, що прямих доказів на користь причетності ГРУ до використання «акустичної зброї» немає, проте тепер «американська влада може переосмислити своє ставлення до «гаванського синдрому». Особливо після того, як у березні 2023 року розвідка США заявила, що їй не вдалося знайти доказів зв’язку будь-якої іноземної держави із так званим «гаванським синдромом». В опублікованому звіті спецслужби США називають «дуже малоймовірним» те, що гаванський синдром був спричинений впливом з боку іноземного противника.

Журналісти-розслідувачі ж зазначають, що після низки інцидентів багато працівників дипломатичних відомств і спецслужб перестали працювати за російським напрямком, оскільки розуміли, що ризикують постраждати і при цьому не отримати належної державної допомоги.