У лісі в Ковельському районі знайшли тіло 44-річного чоловіка, який зник пів року тому. Наразі експертиза встановлює остаточну причину його смерті. Про це ZAXID.NET повідомив 26 лютого начальник відділення поліції №2 селища Ратне Олег Бончак.

«Житель селища Ратне зник 28 липня 2024 року, коли поїхав у ліс по гриби, але так і не повернувся. З тих пір тривали пошуки чоловіка, а днями поліцейські натрапили на велосипед та одяг зниклого. Поруч були рештки частин тіла, ймовірно, понівечені дикими тваринами», – розповів Олег Бончак.

За словами поліцейського, 44-річний волинянин лежав у високій траві під електроопорою. Через це, ймовірно, його не змогли знайти раніше.

Наразі правоохоронці призначили експертизу ДНК і встановлюють усі обставини справи.