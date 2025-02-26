Тіло виявили в річці неподалік Бережан

У річці Золота Липа на Тернопільщині місцеві жителі виявили тіло невідомого чоловіка. Правоохоронці встановили, що потопельником виявився житель Бережан, який пропав в новорічну ніч. Його родичі розшукували чоловіка майже два місяці.

У річці тіло чоловіка виявили 25 лютого після обіду. На мертву людину натрапили жителі села Посухів, що неподалік Бережан. Про знахідку вони одразу повідомили на спецлінію поліції «102». На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, зазначили в поліції Тернопільщини у середу, 26 лютого.

«На тілі судово-медичний експерт не виявив слідів насильницької смерті. При загиблому були документи. Це - житель Бережан 1977 року народження», – розповів ZAXID.NET речник поліції Сергій Крета.

Правоохоронці встановили, що 47-річний чоловік вважався зниклим безвісти ще з 31 грудня 2024 року. Його родичам вже повідомили, а тіло загиблого направили на експертизу. За фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до ст. 115 КК України з поміткою «зниклий безвісти». Триває слідство.