Жителі села Жуків Бережанської громади увечері 2 лютого в місцевій річці виявили мертвого чоловіка. Щоб підняти тіло на поверхню, викликали працівників ДСНС. Наразі особу чоловіка не встановили. Поліція порушила кримінальне провадження.

Про утопленика в селі Жуків Бережанської громади ZAXID.NET повідомили в ДСНС Тернопільщини. Тіло чоловіка знайшла в річці Східна Золота Липа, яка протікає через населений пункт.

«В неділю о 20:20 до ДСНС надійшло повідомлення щодо потопельника в річці. для підняття тіла на берег залучили працівників відділення чергового караулу 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ “Служби порятунку”», – повідомив ZAXID.NET речник головного управління ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін.

На місце також виїхали працівники поліції, оскільки ідентифікувати тіло чоловіка не вдалося. Загиблого правоохоронці передали в судово-медичний центр для встановлення обставин смерті людини. Наразі за фактом утоплення людини в поліції Тернопільщини відкрили кримінальне провадження за ч. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває встановлення всіх обставин загибелі чоловіка.