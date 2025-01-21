В Чернівцях вранці 21 січня з міського ставка підняли тіло потопельника. Жителі навколишніх будинків повідомили в Службу порятунку, що напередодні під лід провалився чоловік. Ще одного потопельника виявили в річці Прут в Мамаївській громаді. Зі слів очевидців, що він хотів в брід перейти водойму, але не втримався і втопився.

Нещасний випадок в Чернівцях стався увечері 20 січня на міському ставку на вул. Чорновола. Чернівчани помітили, як під лід провалився чоловік. Люди викликали рятувальників.

«На місце події виїхали фахівці Служби порятунку. Надзвичайники провели поверхневий огляд водойми та виявили у ставку верхній одяг і взуття. Зниклу особу знайдено не було. У зв'язку із настанням темної пори доби пошукові роботи було призупинено», – повідомили в ДСНС Буковини в вівторок, 21 січня.

Вранці 21 січня пошуки продовжилися. Близько 9:40 водолаз виявив в озері тіло чоловіка, якому орієнтовно було 40 років. Його доправили його на берег та передали працівникам поліції для з’ясування особи та обставин події. До пошукових робіт залучили 10 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки, плавзасіб і 2 БпЛА. Також працювали водолази Чернівецької рятувальної служби на воді.

За день до цієї надзвичайно ситуації, 20 січня в річці Прут втопилася ще одна людина. Нещасний випадок стався в селі Глиниця Мамаївської територіальної громади. Очевидці зателефонували в Службу порятунку і повідомили, що 27-річний чоловік пішов до річки та не повернувся. До того він розповідав, що планує перейти Прут в брід.

«На пошуки зниклого виїхали правоохоронці, а також 41 рятувальник, 14 одиниць техніки з них 5 плавзасобів та 3 БпЛА. Завдяки оперативному реагуванню та вчасному залученню сил та засобів, тіло чоловіка вдалося відшукати у найкоротші терміни і підняти на поверхню, на жаль без ознак життя», – повідомили в ДСНС Буковини.

Додамо, що від початку року в Чернівецькій області вже зареєстрували два випадки утоплення.