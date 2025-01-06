Причини та обставини події наразі з'ясовуються

У неділю, 5 січня, з річки на Львівщині рятувальники витягнули тіло 50-річної жінки. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про те, що в селі Довжки Стрийського району в річці Довжанка виявили тіло потопельниці до Служби порятунку «101» надійшло об 11:11.

Рятувальники дістали з річки та передали працівникам поліції тіло загиблої 50-річної жінки, місцевої мешканки. Причини та обставини події наразі з'ясовуються.