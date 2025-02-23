У неділю, 23 лютого, у річці Західний Буг на Львівщині рятувальники витягнули тіло невідомого чоловіка. Його особу та обставини загибелі встановлює поліція.

Як повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області, 22 лютого до працівників Шептицької рятувальної станції надійшло повідомлення про те, що за течією річки Західний Буг в Шептицькому пливе тіло невідомого чоловіка. Рятувальники виїхали на пошуки, однак через темний час доби його тіло так і не виявили.

Зранку зранку 23 лютого рятувальники продовжили пошук і невдовзі знайшли тіло. Його особу та обставини загибелі встановлює поліція.