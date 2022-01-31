Дмитра Іванюка було оголошено в розшук після заяви родичів

У селі Білоберізка Верховинського району знайшли тіло 65-річного Дмитра Іванюка, якого розшукували з 13 січня. Виявив його односелець. Попередньо ознак насильницької смерті на тілі не виявили, повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про виявлення тіла Дмитра Іванюка поліція отримала о 14:00 у неділю, 30 січня. Знайшов його односелець з села Білоберізка, в якому Дмитро Іванюк і зник понад два тижні тому. «Розшук припинено, чоловіка знайдено без ознак життя. Тіло направлено на проведення експертизи. Попередньо ознак насильницької смерті не виявлено», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Поліція почала пошуки Дмитра Іванюка після заяви родичів. За їхніми словами, о 16:00 13 січня він вийшов з дому та не повернувся.