Для класичної, позачасової елегантності поєднання золота та білого – ідеальний вибір

Золотий відтінок завжди був символом елегантності і розкоші, і навіть у світі, де тренди швидко змінюються, він залишається на піку популярності. Якщо ви хочете додати вашому інтер'єру особливого блиску, ось кілька ідей для використання золотих акцентів, пише EDS.

Синій і золотий: ідеальний баланс

Це класичне поєднання, яке прекрасно поєднується з будь-яким інтер’єром, від морського стилю до королівської розкоші. Ви можете додати золото за допомогою акцентів у декорі, тоді як синій колір легко вливається в меблі, плитку та фарбу для стін.

Золоті деталі у ванній кімнаті

Додайте золото до вашої ванної кімнати через душові пристрої, змішувачі або дзеркала в золотих рамах. Такі елементи додадуть кімнаті вишуканості, перетворюючи кожен ваш візит до ванної в розкішний ритуал.

Зелений і золотий: освіжаюча елегантність для вітальні

Поєднання зеленого та золотого створює чудовий баланс між природною красою і розкішшю. Виберіть для себе крісло, оббите класичною золотистою тканиною, доповнене зеленими стінами або журнальним столиком кольору металік

Світло-золота фарба для стін

Обклейте стіни шпалерами в цьому світло-золотистому кольорі, щоб надати інтер'єру неперевершеного стилю та елегантності. Завдяки сліпучому фону, що випромінює елегантність, цей варіант миттєво підніме на новий рівень будь-який інтер’єр.

Біло-золота фарба в еклектичному стилі

Для класичної, позачасової елегантності поєднання золота та білого – ідеальний вибір. Меблі, текстиль чи декоративні акценти – поєднання цих двох кольорів випромінює вишуканість та стриману розкіш.

Сірий і золотий: елегантне поєднання

Для сучасного і розкішного вигляду спробуйте поєднати сірий з золотим. Від глибоких вугільних відтінків до м’яких голубих тонів – кожен варіант чудово підкреслюється золотими елементами, створюючи унікальний і стильний інтер’єр.

Кожне з цих поєднань додає інтер’єру неповторного шарму, перетворюючи простір на справжній витвір мистецтва.