Збройні сили України вдень у вівторок, 17 січня, над Соледаром Донецької області збили російський штурмовик Су-25, повідомило командування Повітряних сил.

«17 січня 2023 року близько 15.20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25», – сказано в повідомленні.

Таким чином, від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 287 літаків. Детальну статистику втрат Росії в Україні читайте тут.

Штурмовик Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).

У Соледарі тривають запеклі бої, росіяни несуть важкі втрати, однак продовжують намагатися взяти місто під контроль. Проти Збройних сил України в Соледарі воює велика кількість найманців з приватної військової компанії Вагнера, в лави якої останнім часом вербують російських в’язнів.