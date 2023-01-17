резидент Вучич різко висловився щодо присутності ПВК «Вагнер» у країні

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія повинна припинити спроби вербування сербів для участі у воєнних діях на боці ПВК «Вагнера» в Україні. Про це пише «Європейська правда».

Вучич розкритикував російські сайти та групи в соціальних мережах за публікацію оголошень сербською мовою, в яких група «Вагнера» закликає добровольців вступати до її лав.

«За те, що ми прийняли кожного з Росії чи за те, що ми єдина країна в Європі, яка не ввела санкції? Навіщо ви це робите Сербії? Навіщо закликаєте когось у "Вагнер" в країні, якщо знаєте, що це суперечить нашим правилам? Чому ви, з "Вагнера", кличете когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?», – сказав Вучич.

Він також звернувся до своїх громадян: «А ви навіщо їдете в Україну, в Росію, чи куди завгодно? Хіба мало людей ми втратили у війнах?».

Сербські бойовики, переважно з ультраправих угруповань, брали участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні в 2014 і 2015 роках. Ніхто не має чіткого уявлення про точні цифри, але десятки сербів записалися воювати в Україні з 2014 року, кажуть оглядачі.

Законодавство Сербії забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном, і кілька людей були засуджені за це. Інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у січні. Тоді у російських соцмережах з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область.