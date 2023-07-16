Внаслідок влучання ЗСУ росіяни втратили склад з ракетами

Сили оборони у неділю, 16 липня, знищили склад ракет російських окупантів, які зберігали на Луганщині. Інформацію про це підтвердили у прес-службі Центру стратегічних комунікацій 16 липня.

У прес-службі Страткому заявили, що вибухи, які лунали на Луганщині, спричинені влучанням українських сил по складу боєприпасів окупантів. Склад із ракетами, якими росіяни обстрілювали території України, був у селищі Ювілейному, яке розташоване впритул до тимчасово окупованого Луганська.

ЗСУ оприлюднили відео очевидців з Луганської області, які зафіксували влучання у склад озброєння. Які саме ракети були на складі росіян, у прес-службі Страткому не уточнили.

Зазначимо, ЗСУ продовжують просуватися вперед на Луганському напрямку та інших ділянках фронту. Наприкінці червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони розпочали наступ на шістьох напрямках Сходу – йдеться про напрямки Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки.