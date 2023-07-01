Зруйнований росіянами Антонівський міст через Дніпро

Українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Як повідомили у відомстві, приблизно з 23 червня українські сили відновили перекидання особового складу на східний берег річки Дніпра.

Бої на цій ділянці фронту посилились із 27 червня. До складу російських сил, що обороняються, входять частини російської 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії зі складу Дніпровської групи військ.

Британська розвідка зазначає, що в останні тижні Росія, швидше за все, передислокувала підрозділи цієї групи військ, що захищають лівий берег Дніпра, для посилення Запорізького напрямку.

«Бій навколо вершини мосту ускладнюється затопленням, руйнуваннями та залишками бруду після підриву Каховської греблі 6 червня», – додали у британському міністерстві.

Нагадаємо, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблі Каховської ГЕС.