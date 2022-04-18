У окупанта, який потрапив у полон, знайшли червоний смартфон, який відібрали у 10-річної Іванки на ворожому блокпості

Бійці 93-ї бригади Холодний Яр повернули 10-річній дівчинці її смартфон, відібраний мародерами з армії РФ на одному з блокпостів у Сумській області.​​ Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Ще 15 березня дівчинка виїхала з родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Коли вони стояли у евакуаційній колоні, підійшли військові РФ та сказали віддати усі телефони – російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом.

Згодом розвідувальний підрозділ 93-ї бригади Холодний Яр проводив операцію на східному напрямку. У полон до них потрапив солдат з російської Кантемирівської дивізії, в якого знайшли червоний мобільний телефон, а також павербенк зі стразами.

Спочатку окупант брехав, що це його речі. У телефоні була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані «татуся» та «мамуля». Військові почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить 10-річній Іванці.

Таким чином, гаджет, вкрадений російськими мародерами, повернувся до дитини.