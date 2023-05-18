За добу українцям вдалося знищити вісім російських складів боєприпасів

Збройні сили України просунулися вперед на Бахмутському напрямку, відбивши від 150 до 1700 метрів за добу. Про це повідомив у середу, 18 травня, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, українські сили з західної частини Бахмутського напрямку просунулися в кількох напрямках. Подекуди ЗСУ відбили до 1700 метрів. Сергій Череватий також підтвердив часткові втечі російських окупантів, які продовжують намагатися захопити Бахмут повністю.

«Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України. В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за добу від 150 до 1700 м вдалося нам пройти», – повідомив Сергій Череватий.

За даними речника, за добу українці змогли ліквідувати 130 окупантів та захопити в полон ще чотирьох росіян. Водночас Сергій Череватий зазначив, що окупанти все ще намагаються взяти Бахмут, майже вщент знищений ними ж. 487 разів росіяни атакували зі ствольної та реактивної артилерії та здійснили шість авіанальотів. Крім того, відбулося 25 бойових зіткнень між окупантами та силами ЗСУ.

Сергій Череватий також завив про знищення українськими силами двох самохідних артустановок «Мста», безпілотник «Орлан-10» та вісім польових складів російських боєприпасів.