Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті

Протягом декількох останніх днів Збройні сили звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута приблизно на 20 квадратних кілометрів. Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників», – написала вона.

За словами Маляр, зараз тривають важкі бої з різним результатом.

«У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною», – наголосила заступниця міністра оборони.

Крім того, в Міноборони нагадали, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 9 травня під Бахмутом дезертирувала бригада регулярних військ Росії. Спочатку про це заявив начальник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин, а згодом підтвердили в 3 окремій штурмовій бригаді ЗСУ. Українські захисники показали відео втечі окупантів та заявили, що слова Прігожина про 500 тіл росіян, яких залишили не Бахмутському напрямку, відповідають дійсності.