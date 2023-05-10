Регулярні підрозділи російської армії не можуть втримати позиції через виснаження найманців ПВК «Вагнер»

Росіяни на Бахмутському напрямку відступили до двох кілометрів на деяких ділянках фронту. Через виснаження «вагнерівців», на ділянках фронту стоять гірше підготовлені окупанти, які не можуть втримати позицій, повідомив у середу, 10 травня, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, замість найманців ПВК «Вагнер» на окремих ділянках фронту з'явилися менш підготовлені підрозділи ЗС Росії. Через виснаження «вагнерівців» та відсутність досвіду й підготовки окупанти втрачають позиції на Бахмутському напрямку.

«Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів», – повідомив Олександр Сирський.

Командувач Сухопутних військ також відзначив роботу 3 штурмової бригади, яка завдала росіянам поблизу Бахмута потужного удару та змусила одну з російських бригад тікати.

Нагадаємо, 9 травня під Бахмутом дезертирувала бригада регулярних військ Росії. Спочатку про це заявив начальник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин, а згодом підтвердили в 3 окремій штурмовій бригаді ЗСУ. Українські захисники показали відео втечі окупантів та заявили, що слова Прігожина про 500 тіл росіян, яких залишили не Бахмутському напрямку, відповідають дійсності.