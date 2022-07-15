Українські захисники продовжують знищувати ворога на Херсонщині

Ввечері у четвер, 14 липня, ЗСУ розбили штаб і казарми у Новій Маячці на Херсонщині. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Учора близько 22-ї години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян», – написав Хлань.

Як інформував ZAXID.NET, у тимчасово окупованій Кадіївці (ворог називає її Стаханов) Луганської області українські військові вдарили по російському складу з боєприпасами.

Загалом упродовж останніх тижнів українські військові знищили 16 позицій, де розміщувались російські казарми та склади з боєприпасами.

Зокрема, серед знищеного: склади з боєприпасами у Перевальську, Попасній, Кадіївці на Луганщині; Ясинуватій, Сніжному, Маківці, Донецьку; Чорнобаївці, Великому Бурлуку й Херсоні.